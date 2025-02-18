Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Джокович залишає турнір у Досі після першого кола

Станіслав Матусевич — 18 лютого 2025, 20:53
Новак Джокович
Новак Джокович
Getty images

24-разовий переможець турнірів "Великого шолома", серб Новак Джокович (7) поступився Маттео Берреттіні (35, Італія) уже в першому колі турніру серії АТР 500 у катарській Досі.

Матч тривав 1 годину 35 хвилин і завершився перемогою Берреттіні з рахунком 7:6(4), 6:2.

Джокович за гру 9 разів подав навиліт, зробив 1 подвійну помилку та обійшовся без брейків, хоча мав три можливості. На рахунку його суперника 13 ейсів, 1 помилка на подачі та 2 брейки.

Qatar ExxonMobil Open – ATP 500
Доха, Катар, хард
Призовий фонд: $3,035,960
Перше коло, 18 лютого

Маттео Берреттіні (Італія) – Новак Джокович (Сербія) 7:6(4), 6:2

Це була п'ята зустріч суперників і перша перемога італійця. У наступному колі змагань Берреттіні зустрінеться з Таллоном Грікспором (51, Нідерланди).

Відзначимо, що це був перший матч Джоковича після травми стегна, отриманої на Australian Open 2025.

Нагадаємо, що напередодні Джокович висловив незадоволення підсумком допінгової справи Янніка Сіннера.

АТР Берреттіні Новак Джокович Доха

Новак Джокович

Джокович висловив незадоволення підсумком допінгової справи Сіннера
Джокович вирішив продовжити співпрацю з Марреєм
Джокович назвав точні терміни повернення на корт після травми
Алькарас перевершив вікове досягнення Федерера
Джокович повернеться на корт швидше, ніж очікувалося

Останні новини