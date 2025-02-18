Джокович залишає турнір у Досі після першого кола

24-разовий переможець турнірів "Великого шолома", серб Новак Джокович (7) поступився Маттео Берреттіні (35, Італія) уже в першому колі турніру серії АТР 500 у катарській Досі.

Матч тривав 1 годину 35 хвилин і завершився перемогою Берреттіні з рахунком 7:6(4), 6:2.

Джокович за гру 9 разів подав навиліт, зробив 1 подвійну помилку та обійшовся без брейків, хоча мав три можливості. На рахунку його суперника 13 ейсів, 1 помилка на подачі та 2 брейки.

Qatar ExxonMobil Open – ATP 500

Доха, Катар, хард

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Перше коло, 18 лютого

Маттео Берреттіні (Італія) – Новак Джокович (Сербія) 7:6(4), 6:2

Це була п'ята зустріч суперників і перша перемога італійця. У наступному колі змагань Берреттіні зустрінеться з Таллоном Грікспором (51, Нідерланди).

Відзначимо, що це був перший матч Джоковича після травми стегна, отриманої на Australian Open 2025.

Нагадаємо, що напередодні Джокович висловив незадоволення підсумком допінгової справи Янніка Сіннера.