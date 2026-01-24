Дворазова чемпіонка Australian Open знялася з турніру через травму

Дворазова переможниця Australian Open (2019, 2021) японка Наомі Осака (17) знялася з цьогорічного турніру перед матчем третього кола проти місцевої тенісистки Меддісон Інгліс (168) через травму.

Про це Осака повідомила у своєму Instagram.

"Мені довелося ухвалити складне рішення відмовитися від участі, щоб вирішити проблему, через яку моє тіло потребує уваги після мого останнього матчу.

Я була так рада продовжувати, і цей турнір означав для мене дуже багато, тому необхідність зупинитися тут розбиває мені серце, але я не можу ризикувати завдати собі ще більшої шкоди, щоб повернутися на корт.

Дякую за всю любов і підтримку... Я дуже вдячна всім, хто так тепло мене підтримував.

І дякую всій моїй команді за те, що вони завжди мене підтримували, та організаторам турніру", – написала японська тенісистка.