Дворазова чемпіонка Australian Open знялася з турніру через травму

Станіслав Матусевич — 24 січня 2026, 11:29
Дворазова переможниця Australian Open (2019, 2021) японка Наомі Осака (17) знялася з цьогорічного турніру перед матчем третього кола проти місцевої тенісистки Меддісон Інгліс (168) через травму.

Про це Осака повідомила у своєму Instagram.

"Мені довелося ухвалити складне рішення відмовитися від участі, щоб вирішити проблему, через яку моє тіло потребує уваги після мого останнього матчу.

Я була так рада продовжувати, і цей турнір означав для мене дуже багато, тому необхідність зупинитися тут розбиває мені серце, але я не можу ризикувати завдати собі ще більшої шкоди, щоб повернутися на корт.

Дякую за всю любов і підтримку... Я дуже вдячна всім, хто так тепло мене підтримував.

І дякую всій моїй команді за те, що вони завжди мене підтримували, та організаторам турніру", – написала японська тенісистка.

Таким чином, Інгліс без боротьби пройшла у четверте коло змагань, де зустрінеться з переможницею матчу між Ігою Швьонтек (2, Польща) та Анною Калінскою (33, -).

Нагадаємо, що напередодні Наомі Осака вразила всіх вбранням під час виходу на корт перед поєдинком першого кола Australian Open.

