Зараз я опинилася на абсолютно новій для себе території: Костюк – про успішні виступи в сезоні-2026

Українська тенісистка Марта Костюк (11) висловилась про перемогу над представницею Канади Кетрін Себов (231) у поєдинку другого кола на турнірі WTA 1000 у Торонто та поділилась думками про завершальний етап сезону.

Її слова передає BTU.

Киянка оцінила Як свій виступ і пояснила, чому початок гри видався для неї таким тяжким.

"Думаю, для мене це був чудовий початок. Звичайно, перший сет був непростим, але я рада, що після повернення провела саме такий матч, адже коли проходиш через складні моменти, то розумієш, що здатна з ними впоратися. У другому сеті я вже грала чудово, і це також один із позитивних моментів цього поєдинку. За останні два тижні ми ще й дещо змінили в моїй грі, тому мені знадобився час, щоб знову адаптуватися. Другим сетом я точно задоволена. Тепер із нетерпінням чекаю на наступний матч і новий виклик", – сказала Костюк.

Також Марта поділилась думками про завершальний етап сезону, який наразі є найуспішнішим у її кар'єрі. Українка розповіла, що може допомогти їй досягати успіху на відрізку, коли вже накопилась втома:

"Складно сказати, тому що у своїй кар'єрі я ще ніколи не проводила настільки успішний сезон. Тому зараз я опинилася на абсолютно новій для себе території. Звичайно, ви завжди намагаєтеся якомога краще керувати навантаженням і справлятися з усім, що відбувається. Потім аналізуєте власні помилки й наступного разу намагаєтеся зробити все краще. Мені найбільше допомагає не сприймати все надто серйозно та намагатися витрачати якомога менше емоційної та ментальної енергії. Зрештою, фізично всі ми добре підготовлені. На мою думку, справжні труднощі починаються тоді, коли гравці втомлюються психологічно. Цього року я вже навчилася справлятися з багатьма різними ситуаціями. Я дуже пишаюся цим і тим, як ми разом із командою впоралися з усіма труднощами. Не знаю, чим для мене завершиться цей сезон. Але я робитиму все можливе, спираючись на свої знання та на те, що вже працювало раніше, а далі подивимося, як усе складеться".

Зазначимо, що наступною суперницею Костюк стане американська тенісистка Медісон Кіз (23). Це буде їхнє третє очне протистояння, в якому українка буде боротись за першу перемогу.