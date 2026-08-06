Костюк здійснила давню мрію на турнірі у Торонто: тенісистка зустрілася з улюбленим гуртом

Перша ракетка України Марта Костюк яскраво провела час перед стартом престижного турніру WTA 1000 у Торонто. Українська тенісистка відвідала концерт популярного ісландського рок-гурту Kaleo, прихильницею якого є вже багато років.

Після виступу Костюк отримала можливість побувати за лаштунками шоу, де особисто поспілкувалася з музикантами. На згадку про зустріч учасники гурту подарували українці гітарні медіатори, а також вінілову платівку з автографами.

У своїх соцмережах Марта не приховувала емоцій і зізналася, що музика Kaleo супроводжує її вже ціле десятиліття.

"Протягом останніх 10 років ваша музика супроводжувала як найкращі, так і найважчі моменти мого життя. Знову побачити вас наживо було для мене чимось особливим. Дякую Джуліусу Сону, Стіву Маркоффу та всьому гурту Kaleo за те, що запросили мене за лаштунки, за розмови, сміх і чудовий вечір. До наступного разу", – написала тенісистка.

Нагадаємо, напередодні Костюк здобула перемогу над Кетрін Себов у поєдинку другого кола на турнірі WTA 1000 у Торонто та поділилась думками про завершальний етап сезону.

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Наступною суперницею Марти стане американська тенісистка Медісон Кіз. Це буде їхнє третє очне протистояння, в якому українка буде боротись за першу перемогу.