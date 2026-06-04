Костюк – Андрєєва: історія очних зустрічей півфіналісток Ролан Гаррос

4 червня відбудеться півфінальний поєдинок Ролан Гаррос між українкою Мартою Костюк та росіянкою Міррою Андрєєвою. Тенісистки провели між собою дві очні зустрічі. Обидві датовані поточним роком і в обох перемагала наша спортсменка.

9 січня, у чвертьфіналі хардового турніру серії WTA 500 в Брісбені Костюк мала перевагу протягом усієї зустрічі. У першому сеті українці не вдалося подати на партію за рахунку 5:3, однак Марта дотиснула суперницю на тай-брейку – 9:7.

На старті другого сету Андрєєва повела 2:0, зате надалі ситуацію на корті повністю контролювала Костюк. Підсумком 1 години 48 хвилин матчу став рахунок 7:6(7), 6:3.

Огляд матчу Костюк – Андрєєва у Брісбені

Місяць тому, 2 травня, тенісистки зійшлися у фіналі престижного грунтового турніру WTA 1000 у Мадриді. Марта впевнено провела першу партію вигравши її з рахунком 6:3.

У другому сеті на корті точилася рівна та яскрава боротьба, росіянка навіть мала два сет-пойнти на прийомі, ведучи 5:4. Проте Костюк зібрано відіграла кінцівку партії й більше не дала суперниці забрати жодного гейму. 6:3, 7:5 – 23-річна киянка здобула найбільший титул у своїй кар'єрі.

Огляд матчу Костюк – Андрєєва у Мадриді

Нагадаємо, що півфінальний поєдинок Ролан Гаррос між цими тенісистками відбудеться 4 червня орієнтовно о 16:00 за київським часом. З анонсом матчу можна ознайомитися на сайті "Чемпіон".