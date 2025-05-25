Ролан Гаррос 2025: розклад трансляцій і українські коментатори на матчі стартового дня

У неділю, 25 травня, стартує основна сітка Ролан Гаррос. Цьогоріч турнір Великого шлему, який транслюватиметься на каналах Eurosport, вперше отримає українську коментаторську доріжку в межах співпраці MEGOGO та Warner Bros. Discovery.

Читайте також : Відео Фото пояснюємо Чому Ролан Гаррос? Усе що потрібно знати про Відкритий чемпіонат Франції з тенісу

Першого ігрового дня на ґрунтові корти Парижа вийдуть одразу чотири українки: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Анастасія Соболєва. MEGOGO забезпечить українську аудіодоріжку до всіх матчів за участю наших тенісисток.

Якщо ігри українських спортсменок не увійдуть до основної сітки трансляцій на телеканалах Eurosport, вболівальники зможуть переглянути їх з коментарями рідною мовою ексклюзивно на платформі MEGOGO в розділах "Теніс" та "Discovery+".

Нагадаємо, раніше українська стала 21-ю офіційною мовою трансляцій Eurosport. Аудіодоріжку створюватиме та підтримуватиме власна команда MEGOGO, тоді як технічну та редакційну координацію здійснюватимуть команди Warner Bros. Discovery.

Розклад трансляцій матчів Ролан Гаррос-2025 на MEGOGO (25 травня):

🔹 Зейнеп Сонмез (Туреччина) – Еліна Світоліна (Україна) | ⏰ 12:00 | 🎙 Олександр Черненко | 📺 Eurosport 2 / MEGOGO "Теніс"

🔹 Аріна Сабалєнка – Камілла Рахімова | ⏰ 13:00 | 🎙 Дар’я Кузнецова | 📺 Eurosport 2

🔹 Даяна Ястремська (Україна) – Дестані Аява (Австралія) | ⏰ 13:10 | 🎙 Павло Посохов | 📺 MEGOGO "Спорт" → у підрозділі "Теніс"

🔹 Діана Шнайдер – Анастасія Соболєва (Україна) | ⏰ 13:40 | 🎙 Олександр Черненко | 📺 MEGOGO "Спорт" → "Теніс"

🔹 Артур Мпетші Перрікар (Франція) – Зізу Бергс (Бельгія) | ⏰ 14:30 | 🎙 Катерина Зінченко | 📺 Eurosport 2 / MEGOGO "Теніс"

🔹 Анастасія Павлюченкова – Чжен Ціньвень (Китай) | ⏰ 15:30 | 🎙 Дар’я Кузнецова | 📺 Eurosport 2

🔹 Френсіс Тьяфу (США) – Роман Сафіуллін | ⏰ 17:00 | 🎙 Катерина Зінченко | 📺 Eurosport 2 / MEGOGO "Теніс"

🔹 Лоренцо Музетті (Італія) – Яннік Ганфманн (Німеччина) | ⏰ 18:00 | 🎙 Вадим Плачинда | 📺 Eurosport 2

🔹 Жасмін Паоліні (Італія) – Юе Юань (Китай) | ⏰ 19:30 | 🎙 Катерина Зінченко | 📺 Eurosport 2 / MEGOGO "Теніс"

🔹 Марта Костюк (Україна) – Сара Бейлек (Чехія) | ⏰ 19:30 | 🎙 Дар’я Кузнецова | 📺 MEGOGO "Спорт" → "Теніс"

🔹 Бен Шелтон (США) – Лоренцо Сонего (Італія) | ⏰ 21:30 | 🎙 Євген Смертенко | 📺 Eurosport 2

*Вказано орієнтовний час початку матчу за Києвом.

Більшість інших трансляцій Roland Garros 2025 доступна на MEGOGO в підрозділі "Discovery+".