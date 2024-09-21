Дядько Новака Джоковича очолив Тенісну асоціацію Сербії

Горана Джоковича, дядька 24-разового переможця турнірів Великого шолома Новака Джоковича, обрано президентом Тенісного союзу Сербії (TSS).

Про це інформує сайт організації.

Попередній президент Мирко Петрович пішов у відставку після дев'яти років керівництва TSS. Горана Джоковича було обрано на виборчій асамблеї.

"Моя мета – покращити те, що ми почали робити. Основа всього – фінансування. Я хотів би подякувати попередньому президентові Мірку Петровичу і, звичайно, президенту Сербії Олександру Вучичу. Вони допомогли вирішити серйозну фінансову проблему, яка була у федерації", – сказав Горан Джокович.

Новак Джокович зараз посідає 4 місце у рейтингу ATP. Він є рекордсменом за кількістю титулів на турнірах Великого шолома в одиночному розряді серед чоловіків і жінок. Новак 99 разів перемагав на турнірах серії ATP, 98 з них виграв у одиночному розряді. Влітку сербський спортсмен виграв Олімпійські ігри 2024.