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Дядько Новака Джоковича очолив Тенісну асоціацію Сербії

Руслан Травкін — 21 вересня, 08:55
Дядько Новака Джоковича очолив Тенісну асоціацію Сербії
Горан Джокович
teniskisavez.com

Горана Джоковича, дядька 24-разового переможця турнірів Великого шолома Новака Джоковича, обрано президентом Тенісного союзу Сербії (TSS).

Про це інформує сайт організації.

Попередній президент Мирко Петрович пішов у відставку після дев'яти років керівництва TSS. Горана Джоковича було обрано на виборчій асамблеї.

"Моя мета – покращити те, що ми почали робити. Основа всього – фінансування. Я хотів би подякувати попередньому президентові Мірку Петровичу і, звичайно, президенту Сербії Олександру Вучичу. Вони допомогли вирішити серйозну фінансову проблему, яка була у федерації", – сказав Горан Джокович.

Новак Джокович зараз посідає 4 місце у рейтингу ATP. Він є рекордсменом за кількістю титулів на турнірах Великого шолома в одиночному розряді серед чоловіків і жінок. Новак 99 разів перемагав на турнірах серії ATP, 98 з них виграв у одиночному розряді. Влітку сербський спортсмен виграв Олімпійські ігри 2024.

великий теніс Новак Джокович

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