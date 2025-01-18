Рибакіна розповіла про травму, з якою грала в матчі з Ястремською

Сьома ракетка світу Єлєна Рибакіна розповіла, що перемога над Даяною Ястремською (33) в матчі третього раунду Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу далась їй непросто. Представниця Казахстану виграла матч із рахунком 6:3, 6:4, але її турбувала травма.

Про це Рибакіна розповіла під час післяматчевої прескоференції.

"Я дуже рада бути в 1/8 фіналу. Це був непростий матч для мене. Даяна – сильна суперниця, а я сьогодні почувалася не найкраще фізично. Тому дуже щаслива, що змогла здобути перемогу".

Також Єлєна прокоментувала можливу травму, через яку вона відчула дискомфорт під час гри:

"У мене є проблеми з нижнім відділом хребта. Звичайно, це не дуже добре, але я сподіваюся, що за півтора дня ми зробимо все можливе, щоб я змогла відновитися. Наразі ситуація не виглядає надто оптимістично. Розклад я не пишу, тому просто виходжу на корт тоді, коли мене ставлять."

Наступною суперницею Олени стане американка Медісон Кіз (14).