Рибакіна прокоментувала перемогу над Сабалєнкою на Підсумковому турнірі WTA

Представниця Казахстану Єлєна Рибакіна (5) після перемоги у третьому турі Підсумкового турніру WTA в Ер-Ріяді над першою ракеткою світу Аріною Сабалєнкою зізналася, що матч був складним, але вона щаслива, що змогла перемогти суперницю такого рівня.

Про це Рибакіна розповіла в інтерв'ю на корті, її слова цитує The Tennis Letter:

"Це був важкий матч. Я дуже рада, що змогла перемогти. Приємно завершити рік перемогою над першою ракеткою світу. У неї є всі шанси також виграти турнір, тож бажаю їй удачі. Я просто щаслива. Дякую вам усім за підтримку.

Кожен матч тут був трохи кращим. Це непросто після такої довгої паузи. Сьогодні я добре подавала. З обох сторін були помилки, інколи мені щастило. Загалом це був хороший матч для мене. Я дуже задоволена атмосферою".

Представниці Казахстану приїхала на цей турнір після 2-місячної перерви, зігравши лише 2 матчі з липня. У цьому сезоні їй ще потрібно зіграти на Кубку Біллі Джин Кінг.

Відзначимо, що матч не мав турнірної інтриги, Рибакіна достроково втратила шанси на вихід у плейоф після двох поразок, Сабалєнка раніше забезпечила собі фініш на першому місці у квартеті.

Цікаво, що більше одного разу у 2024 році Сабалєнку переграли тільки Іга Швьонтек і Єлєна Рибакіна.