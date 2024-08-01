Алькарас переміг Пола, Звєрєв програв Музетті: результати чвертьфіналів Олімпіади-2024 у чоловічому тенісі

Сьогодні, 1 серпня, визначаться усі півфіналісти чоловічого одиночного розряду Олімпіади-2024. Вже відбулися 2 з 4 чвертьфінальних поєдинків.

Іспанський тенісист Карлос Алькарас (3) здобув перемогу над американцем Томмі Полом (13). Гра тривала 2 години 1 хвилину та завершилась з рахунком 6:3, 7:6 (7).

Італієць Лоренцо Музетті (16) переграв німця Александра Звєрєва (4). Поєдинок тривав 2 години 5 хвилин. Переможець теж визначився у двох сетах — 7:5, 7:5.

Сьогодні будуть зіграні ще два поєдинки:

18:00 Каспер Рууд (Норвегія, 9) — Фелікс Оже Альяссім (Канада, 19)

20:00 Новак Джокович (Сербія, 2) — Стефанос Ціціпас (Греція, 11)

Нагадаємо, на жіночому турнірі визначився перший фіналіст. Китаянка Чжен Ціньвень сенсаційно перемогла першу ракетку світу Ігу Швентек.