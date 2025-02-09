Світоліна, Ястремська і Калініна зіграють у першому колі турніру WTA 1000 в Досі

У понеділок продовжаться змагання в основній сітці турніру WTA 1000 Qatar TotalEnergies Open 2025.

У другий ігровий день на корт вийдуть відразу 5 українок: Еліна Світоліна, Даяна Ястремська і Ангеліна Калініна виступлять в одиночному розряді, Марта Костюк і Надія Кіченок – у парному.

Розклад матчів за участю українських тенісисток

Qatar TotalEnergies Open, Доха, Катар

WTA 1000, хард

Перше коло одиночного розряду

13:00. Ангеліна Калініна (49, Україна) – Ребекка Шрамкова (44, Словаччина), корт Grandstand 3, 1-м запуском.

16:00*. Даяна Ястремська (50, Україна) – Пейтон Стернс (46, США), корт Grandstand 2, 3-м запуском після матчу Кудерметова – Лінетт.

17:00*. Еліна Світоліна (23, Україна) – Маркета Вондроушова (37, Чехія), корт Grandstand 1, 4-м запуском після матчу Фернандес – Наварро.

Перше коло парного розряду

17:30*. Марта Костюк (Україна) / Єлена Габріела Русе (Румунія) – Чань Хао Чін (Китайський Тайбей)/Вероніка Кудерметова (-) [5], корт Grandstand 2, 4-м запуском після матчу Ястремська – Стернс.

19:00*. Надія Кіченок (Україна) / Лейла Фернандес (Канада) – Айша Мухаммад (США)/Демі Схюрс (Нідерланди) [8], корт Grandstand 3, 5-м запуском після матчу Міхалікова/Ніколлс – Даніліна/Хромачова.

*орієнтовний час початку за київським часом

У неділю Марта Костюк вже виграла стартовий матч в одиночному розряді, впевнено здолавши Зейнеп Сонмез із Туреччини (95).

Призовий фонд турніру в Катарі складає $3,654,963, змагання будуть тривати до 16 лютого на відкритих хардових кортах. З 2008 року Qatar Open проводиться в Міжнародному тенісному та сквош-комплексі Халіфа в Досі.