Єсипчук стала фіналісткою парного турніру ITF у Швеції

Українська тенісистка Дар'я Єсипчук стала фіналісткою парного розряду на турнірі ITF W15 у Тебю, Швеція.

В матчі за титул українка і Марі Меттро зі Швейцарії, посіяні під другим номером, поступились лідеркам посіву Стефані Віссхер/Ліса Заар (Нідерланди/Швеція).

Матч тривав 1 годину 7 хвилин і завершився із рахунком 6:0, 7:5 на користь перших сіяних.

ITF W15

Тебю, Швеція, хард

Фінал парного розряду, 2 листопада

Стефані Віссхер/Ліса Заар (Нідерланди/Швеція, 1) – Дар'я Єсипчук/Марі Меттро (Україна/Швейцарія, 2) 6:0, 7:5

Відзначимо, що Єсипчук цьогоріч ще не вигравала парних титулів на рівні ITF, хоча у 2023-му таких перемог було аж чотири. Нещодавно Дар'я здобула перший титул в одиночному розряді на змаганнях у Тунісі.