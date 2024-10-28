Рейтинг WTA. Костюк залишилась першою ракеткою України, регрес Стародубцевої та Цуренко

Сьогодні, 28 жовтня, жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднила оновлений рейтинг гравчинь.

Марта Костюк залишилася першою ракеткою України, тримаючись на 18 позиції. Даяна Ястремська додала один рядок, Еліна Світоліна залишилася на 26 місці. Юлія Стародубцева, Ангеліна Калініна, Леся Цуренко та Дарія Снігур втратили позиції.

Першою ракеткою світу досі є Аріна Сабалєнка, вона обійшла Ігу Швьонтек. До першої десятки повернулась американка Даніель Коллінс.

Рейтинг WTA

1 (2). Аріна Сабалєнка (-) – 9016 очок

2. Іга Швьонтек (Польща) – 7970

3. Коко Гофф (США) – 5230

4. (6) Жасмін Паоліні – 5144

5. Олена Рибакіна (Казахстан) – 4917

6. (4) Джесіка Пегула (США) – 4705

7. Чжен Ціньвень (Китай) – 4540

8. Емма Наварро (США) – 3698

9. Дарья Касаткіна (-) – 3500

10. (11) Даніель Коллінс (США) – 3176

...

18. Марта Костюк – 2493

26. Еліна Світоліна – 1871

33(34). Даяна Ястремська – 1612

57 (54). Ангеліна Калініна – 1030

92 (89). Юлія Стародубцева – 793

122 (120). Леся Цуренко – 600

126 (134). Дар’я Снігур – 564

221 (216). Анастасія Соболєва – 329

233 (223). Катаріна Завацька – 315

Нагадаємо, напередодні дві українські тенісистки вперше в кар'єрі виграли турніри ITF. 19-річна Анастасія Лопата (735) перемогла американку Еліну Калієву (304) у фіналі турніру ITF W35 у Гілтон-Хед, США, а Дар'я Єсипчук (1075) стала переможницею турніру ITF W15 у Монастірі (Туніс) в одиночному розряді.