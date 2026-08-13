Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Теніс

Завацька здійснила неймовірний камбек і вийшла у чвертьфінал турніру в Сербії

Станіслав Матусевич — 13 серпня 2026, 16:30
Завацька здійснила неймовірний камбек і вийшла у чвертьфінал турніру в Сербії
Катаріна Завацька
btu.org.ua

Катаріна Завацька (261) у надскладному матчі другого кола турніру серії WTT W75 у сербській Куршумлійській Бані перемогла хорватку Леа Бошкович (324) і вийшла до чвертьфіналу.

Поєдинок тривав 3 години 5 хвилин і завершився з рахунком 4:6, 6:4, 7:5.

У вирішальній партії українка поступалася 1:5, однак зуміла взяти 6 геймів поспіль та перемогти.

За матч Завацька не подавала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 9 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 5 помилок на подачі та 8 брейків.

WTT W75, Kursumlijska Banja
Куршумлійська Баня, Сербія, грунт
Призовий фонд: $60,000
Друге коло, 13 серпня

Катаріна Завацька (Україна) – Леа Бошкович (Хорватія) 4:6, 6:4, 7:5

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Катаріна зіграє проти болгарки Росіци Денчевої (358).

Нагадаємо, що у стартовому матчу турніру в Сербії Завацька обіграла "нейтральну" Ксенію Зайцеву (538).

Катаріна Завацька WTT

Катаріна Завацька

Завацька повернулася після травми перемогою над росіянкою
Після болючої травми на Ролан Гаррос: Завацька зачарувала мережу ніжними фото із Сен-Тропе
Магія Парижа виявилась ілюзією? Підсумки кваліфікації українців до Ролан Гаррос
Завацька не реалізувала потрійний матч-пойнт і знялася у фіналі кваліфікації Ролан Гаррос
Завацька – про вихід у фінал кваліфікації Ролан Гаррос: За 7:5, 5:2 вже думала, що робитиму після перемоги

Останні новини