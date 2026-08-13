Завацька здійснила неймовірний камбек і вийшла у чвертьфінал турніру в Сербії
Катаріна Завацька (261) у надскладному матчі другого кола турніру серії WTT W75 у сербській Куршумлійській Бані перемогла хорватку Леа Бошкович (324) і вийшла до чвертьфіналу.
Поєдинок тривав 3 години 5 хвилин і завершився з рахунком 4:6, 6:4, 7:5.
У вирішальній партії українка поступалася 1:5, однак зуміла взяти 6 геймів поспіль та перемогти.
За матч Завацька не подавала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 9 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 5 помилок на подачі та 8 брейків.
Катаріна Завацька (Україна) – Леа Бошкович (Хорватія) 4:6, 6:4, 7:5
Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Катаріна зіграє проти болгарки Росіци Денчевої (358).
Нагадаємо, що у стартовому матчу турніру в Сербії Завацька обіграла "нейтральну" Ксенію Зайцеву (538).