Завацька здійснила неймовірний камбек і вийшла у чвертьфінал турніру в Сербії

Катаріна Завацька (261) у надскладному матчі другого кола турніру серії WTT W75 у сербській Куршумлійській Бані перемогла хорватку Леа Бошкович (324) і вийшла до чвертьфіналу.

Поєдинок тривав 3 години 5 хвилин і завершився з рахунком 4:6, 6:4, 7:5.

У вирішальній партії українка поступалася 1:5, однак зуміла взяти 6 геймів поспіль та перемогти.

За матч Завацька не подавала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 9 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 5 помилок на подачі та 8 брейків.

WTT W75, Kursumlijska Banja

Куршумлійська Баня, Сербія, грунт

Призовий фонд: $60,000

Друге коло, 13 серпня

Катаріна Завацька (Україна) – Леа Бошкович (Хорватія) 4:6, 6:4, 7:5

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Катаріна зіграє проти болгарки Росіци Денчевої (358).

Нагадаємо, що у стартовому матчу турніру в Сербії Завацька обіграла "нейтральну" Ксенію Зайцеву (538).