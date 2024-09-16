Рейтинг WTA: Костюк – перша ракетка України, Калініна повернулася до 50 найкращих

Сьогодні, 16 вересня, жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднила оновлений рейтинг гравчинь.

Марта Костюк зберегла 18 позицію і залишилась першою ракеткою України, Еліна Світоліна також не змінила місця в рейтингу – 28-ме. Напередодні стало відомо, що 30-річна одеситка достроково завершила сезон.

Даяна Ястремська втратила одну сходинку, Ангеліна Калініна повернулася до топ-50, а Леся Цуренко опустилася на 92 місце.

У першій десятці відбулося дві зміни, Барбора Крейчикова втратила дві позиції та стала одинадцятою, на дев'яте місце піднялася Марія Саккарі, а також до десятки найсильніших повернулася Даніель Коллінз.

Польська тенісистка Іга Швьонтек зі значним відривом залишається першою ракеткою світу.

Рейтинг WTA

1 (1). Іга Швьонтек (Польща) — 10885 очок

2 (2). Аріна Сабалєнка (-) — 8716

3 (3). Джессіка Пегула (США) — 6220

4 (4). Єлєна Рибакіна (Казахстан) — 5871

5 (5). Ясміне Паоліні (Італія) — 5398

6 (6). Коко Гофф (США) — 4983

7 (7). Чжень Ціньвень (Китай) — 3980

8 (8). Емма Наварро (США) — 3810

9 (10). Марія Саккарі (Греція) — 3416

10 (11). Даніель Коллінз (США) — 3178

...

18 (18). Марта Костюк — 2445

28 (28). Еліна Світоліна — 1942

35 (34). Даяна Ястремська — 1662

50 (52). Ангеліна Калініна — 1136

92 (91). Леся Цуренко — 794

118 (130). Юлія Стародубцева — 620

125 (123). Дар’я Снігур — 591

172 (170). Катаріна Завацька — 428

Нагадаємо, на Відкритому чемпіонаті США в одиночному розряді серед жінок Україну представляли Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна, Леся Цуренко, Марта Костюк, Юлія Стародубцева та Катерина Байндль.

Ястремська, Цуренко, Стародубцева і Байндль поступилися у першому колі турніру. Калініна у другому колі зазнала поразки від Світоліної, яка пізніше поступилась третій ракетці світу у третьому колі US Open-2024.

Найкращим результатом на турнірі серед українок відзначилася Людмила Кіченок. Вона разом із латвійкою Оленою Остапенко стала чемпіонкою в парному розряді серед жінок. Раніше дніпрянка розповіла, що їй довелося перенести весілля через півфінальний матч парного розряду US Open.