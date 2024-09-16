Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Рейтинг WTA: Костюк – перша ракетка України, Калініна повернулася до 50 найкращих

Станіслав Лисак — 16 вересня, 09:55
Рейтинг WTA: Костюк – перша ракетка України, Калініна повернулася до 50 найкращих
Getty Images

Сьогодні, 16 вересня, жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднила оновлений рейтинг гравчинь.

Марта Костюк зберегла 18 позицію і залишилась першою ракеткою України, Еліна Світоліна також не змінила місця в рейтингу – 28-ме. Напередодні стало відомо, що 30-річна одеситка достроково завершила сезон.

Даяна Ястремська втратила одну сходинку, Ангеліна Калініна повернулася до топ-50, а Леся Цуренко опустилася на 92 місце.

У першій десятці відбулося дві зміни, Барбора Крейчикова втратила дві позиції та стала одинадцятою, на дев'яте місце піднялася Марія Саккарі, а також до десятки найсильніших повернулася Даніель Коллінз.

Польська тенісистка Іга Швьонтек зі значним відривом залишається першою ракеткою світу.

Рейтинг WTA

1 (1). Іга Швьонтек (Польща) — 10885 очок

2 (2). Аріна Сабалєнка (-) — 8716

3 (3). Джессіка Пегула (США) — 6220

4 (4). Єлєна Рибакіна (Казахстан) — 5871

5 (5). Ясміне Паоліні (Італія) — 5398

6 (6). Коко Гофф (США) — 4983

7 (7). Чжень Ціньвень (Китай) — 3980

8 (8). Емма Наварро (США) — 3810

9 (10). Марія Саккарі (Греція) — 3416

10 (11). Даніель Коллінз (США) — 3178

...

18 (18). Марта Костюк — 2445

28 (28). Еліна Світоліна — 1942

35 (34). Даяна Ястремська — 1662

50 (52). Ангеліна Калініна — 1136

92 (91). Леся Цуренко — 794

118 (130). Юлія Стародубцева — 620

125 (123). Дар’я Снігур — 591

172 (170). Катаріна Завацька — 428

Нагадаємо, на Відкритому чемпіонаті США в одиночному розряді серед жінок Україну представляли Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна, Леся Цуренко, Марта Костюк, Юлія Стародубцева та Катерина Байндль.

Ястремська, Цуренко, Стародубцева і Байндль поступилися у першому колі турніру. Калініна у другому колі зазнала поразки від Світоліної, яка пізніше поступилась третій ракетці світу у третьому колі US Open-2024.

Найкращим результатом на турнірі серед українок відзначилася Людмила Кіченок. Вона разом із латвійкою Оленою Остапенко стала чемпіонкою в парному розряді серед жінок. Раніше дніпрянка розповіла, що їй довелося перенести весілля через півфінальний матч парного розряду US Open.

WTA Ангеліна Калініна Катаріна Завацька Марта Костюк Еліна Світоліна Леся Цуренко Даяна Ястремська Іга Свьонтек Юлія Стародубцева Дарія Снігур

WTA

Стародубцева не змогла пройти у півфінал турніру WTA в Тунісі
Стародубцева вийшла у чвертьфінал турніру WTA в Тунісі
Надія Кіченок поступилася у першому колі турніру у Гвадалахарі
Соболєва впевнено стартувала на ґрунтовому турнірі в Любляні
Рейтинг WTA: Костюк, Калініна та Завацька піднялись у списку

Останні новини