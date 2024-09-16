Рейтинг WTA: Костюк – перша ракетка України, Калініна повернулася до 50 найкращих
Сьогодні, 16 вересня, жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднила оновлений рейтинг гравчинь.
Марта Костюк зберегла 18 позицію і залишилась першою ракеткою України, Еліна Світоліна також не змінила місця в рейтингу – 28-ме. Напередодні стало відомо, що 30-річна одеситка достроково завершила сезон.
Даяна Ястремська втратила одну сходинку, Ангеліна Калініна повернулася до топ-50, а Леся Цуренко опустилася на 92 місце.
У першій десятці відбулося дві зміни, Барбора Крейчикова втратила дві позиції та стала одинадцятою, на дев'яте місце піднялася Марія Саккарі, а також до десятки найсильніших повернулася Даніель Коллінз.
Польська тенісистка Іга Швьонтек зі значним відривом залишається першою ракеткою світу.
Рейтинг WTA
1 (1). Іга Швьонтек (Польща) — 10885 очок
2 (2). Аріна Сабалєнка (-) — 8716
3 (3). Джессіка Пегула (США) — 6220
4 (4). Єлєна Рибакіна (Казахстан) — 5871
5 (5). Ясміне Паоліні (Італія) — 5398
6 (6). Коко Гофф (США) — 4983
7 (7). Чжень Ціньвень (Китай) — 3980
8 (8). Емма Наварро (США) — 3810
9 (10). Марія Саккарі (Греція) — 3416
10 (11). Даніель Коллінз (США) — 3178
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18 (18). Марта Костюк — 2445
28 (28). Еліна Світоліна — 1942
35 (34). Даяна Ястремська — 1662
50 (52). Ангеліна Калініна — 1136
92 (91). Леся Цуренко — 794
118 (130). Юлія Стародубцева — 620
125 (123). Дар’я Снігур — 591
172 (170). Катаріна Завацька — 428
Нагадаємо, на Відкритому чемпіонаті США в одиночному розряді серед жінок Україну представляли Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна, Леся Цуренко, Марта Костюк, Юлія Стародубцева та Катерина Байндль.
Ястремська, Цуренко, Стародубцева і Байндль поступилися у першому колі турніру. Калініна у другому колі зазнала поразки від Світоліної, яка пізніше поступилась третій ракетці світу у третьому колі US Open-2024.
Найкращим результатом на турнірі серед українок відзначилася Людмила Кіченок. Вона разом із латвійкою Оленою Остапенко стала чемпіонкою в парному розряді серед жінок. Раніше дніпрянка розповіла, що їй довелося перенести весілля через півфінальний матч парного розряду US Open.