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Овчаренко втратив одну позицію в оновленому рейтингу ATP, дискваліфікований Сіннер залишився першим

Олексій Погорелов — 17 лютого 2025, 11:56
Олександр Овчаренко, перша ракетка України
Олександр Овчаренко
ФТУ

У понеділок, 17 лютого, асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила власний рейтинг.

Першою ракеткою світу залишився нещодавно дискваліфікований Яннік Сіннер, який при цьому втратив 500 очок.

Єдина зміна відбулася в середині першої десятки, де "нейтральний" Даніїл Медвєдєв відіграв дві позиції, а Алекс де Мінор їх втратив.

Перша ракетка України Олександр Овчаренко після стрімкого підйому минулого тижня втратив одну позицію. У той же час Олег Приходько продовжив свою тенденцію та піднявся ще на одне місце вгору. Віталій Сачко відіграв одразу два місця.

Проте Вадим Урсу, Юрій Джавакян та Ерік Ваншельбойм втратили свої минулі позиції. Урсу до того ж вилетів з топ-400.

Рейтинг ATP

1 (1). Яннік Сіннер (Італія) – 11 530 очок;

2 (2). Александр Звєрєв (Німеччина) – 8 135;

3 (3). Карлос Алькарас (Іспанія) – 7 410;

4 (4). Тейлор Фріц (США) – 4 900;

5 (5). Каспер Рууд (Норвегія) – 4 480;

6 (8). Даніїл Медвєдєв (-) – 3 930;

7 (7). Новак Джокович (Сербія) – 3 900;

8 (6). Алекс де Мінор (Австралія) – 3 735;

9 (9). Томмі Пол (США) – 3 280;

10 (10). Андрєй Рубльов (-) – 3 220;

...

297 (296). Олександр Овчаренко (Україна) – 177;

309 (310). Олег Приходько (Україна) – 167;

386 (388). Віталій Сачко (Україна) – 125;

404 (398). Вадим Урсу (Україна) – 117;

499 (497). Юрій Джавакян (Україна) – 80;

503 (501). Ерік Ваншельбойм (України) – 79;

Нагадаємо, що на нашому сайті можна також ознайомитися з оновленим рейтингом WTA, в якому відбулися певні зміни серед українських тенісисток.

ATP великий теніс теніс Україна Віталій Сачко Олександр Овчаренко Ерік Ваншельбойм Вадим Урсу Олег Приходько Рейтинг ATP Юрій Джавакян

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