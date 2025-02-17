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Костюк на місці, Світоліна втратила кілька позицій в оновленому рейтингу WTA

Олексій Погорелов — 17 лютого 2025, 11:35
Марта Костюк, перша ракетка України
Марта Костюк
Instagram Марти Костюк

У понеділок, 17 лютого, був оновлений рейтинг жіночої тенісної асоціації WTA.

Десятка кращих тенісисток планети залишилася без змін: Аріна Сабалєнка очолює рейтинг, Іга Швьонтек програє їй 800 очок, третє місце посідає Коко Гофф, яку нещодавно обіграла перша ракетка України Марта Костюк.

До слова про Марту, вона зберегла за собою цей статус та 21-у позицію рейтингу, на яку вона піднялася минулого тижня.

У той же час Еліна Світоліна, вигравши два матчі з трьох за минулий тиждень, втратила дві позиції. Даяна Ястремська піднялася на одну позицію вгору й тепер посідає 49 місце. Проте Ангеліна Калініна та Юлія Стародубцева кожна опустилиса на одне місце вниз.

Найбільший прогрес за тиждень відбувся у Дар'ї Снігур (+7), а регрес – у Лесі Цуренко (-39).

Рейтинг WTA

1 (1). Аріна Сабалєнка (-) – 8956;

2 (2). Іга Швьонтек (Польща) – 8770;

3 (3). Коко Гофф (США) – 6538;

4 (4). Жасмін Паоліні (Італія) – 5289;

5. (5) Джессіка Пегула (США) – 4861;

6. (6) Меддісон Кіз (США) – 4680;

7. (7) Єлена Рибакіна (Казахстан) – 4588;

8 (8). Чжен Ціньвень (Китай) – 4095;

9 (9). Емма Наварро (США) – 3709;

10 (10). Паула Бадоса (Іспанія) – 3608;

...

21 (21). Марта Костюк (Україна) – 2214;

24 (22). Еліна Світоліна (Україна) – 2035;

48 (49). Даяна Ястремська (Україна) – 1169;

51 (50) Ангеліна Калініна (Україна) – 1110;

108 (107). Юлія Стародубцева (Україна) – 706;

125 (132). Дар'я Снігур (Україна) – 583;

186 (147). Леся Цуренко (Україна) – 371;

226 (223). Анастасія Соболева (Україна) – 319;

243 (243). Катаріна Завацька (Україна) – 293.

Нагадаємо, що сьогодні дві українські тенісистки, а саме Марта Костюк та Ангеліна Калініна, проведуть матчі першого кола турніру WTA 1000 в Дубаї.

WTA Ангеліна Калініна великий теніс Катаріна Завацька Марта Костюк Рейтинг WTA Еліна Світоліна Анастасія Соболєва теніс Україна Леся Цуренко Даяна Ястремська Юлія Стародубцева Дар'я Снігур

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