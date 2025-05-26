Сачко продовжує прогресувати, Сіннер лідирує в оновленому рейтингу АТР

Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 26 травня.

Перша ракетка України Віталій Сачко продовжує прогресувати. Новий тиждень він почав на 225 місці, піднявшись на 10 позицій. Яннік Сіннер продовжує впевнено лідирувати.

Провідні тенісисти планети здебільшого готувались до Ролан Гаррос, не беручи участь у змаганнях. Тому єдиною перестановкою став підйом на 7 позицію італійця Лоренцо Музетті. Норвежець Каспер Рууд тепер восьмий.

Друга ракетка україни Олег Приходько опустився на одну позицію і йде 326-м. Олександр Овчаренко натомість додав 8 сходинок і посідає 347 місце.

У п'ятій сотні на дві позиції піднявся Олексій Крутих, а Вадим Урсу опустився на 9. Юрій Джавакян залишається 484-м.

В'ячеславу Бєлінському дійшли 15 очок за перемогу на турнірі у Прієдорі, він додав 57 позицій і повернувся до топ-500.

Рейтинг ATP:

(1). Яннік Сіннер (Італія) – 10 380 очок; (2). Карлос Алькарас (Іспанія) – 8 850; (3). Александр Звєрєв (Німеччина) – 7 285; (4). Тейлор Фрітц (США) – 4 675; (5). Джек Дрейпер (Велика Британія) – 4 610; (6). Новак Джокович (Сербія) – 4 230; (8). Лоренцо Музетті (Італія) – 3 860; (7). Каспер Рууд (Норвегія) – 3 655; (9). Алекс де Мінор (Австралія) – 3 635; (10). Хольгер Руне (Данія) – 3 440;

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225 (235). Віталій Сачко (Україна) – 246;

326 (325). Олег Приходько (Україна) – 160;

347 (355). Олександр Овчаренко (Україна) – 147;

448 (450). Олексій Крутих (Україна) – 98;

458 (449). Вадим Урсу (Україна) – 94;

484 (492). Юрій Джавакян (Україна) – 85;

485 (542). В'ячеслав Бєлінський (Україна) – 84.

Нагадаємо, що у оновленому рейтингу WTA Еліна Світоліна опустилася на одну сходинку, а Марта Костюк піднялася на один рядок.