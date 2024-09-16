Рейтинг ATP: Урсу та Марченко втратили позиції
Асоціація професійних тенісистів (ATP) представила оновлений рейтинг гравців за 16 вересня.
Змін у першій десятці не відбулося. Лідером залишився італієць Яннік Сіннер, який напередодні тріумфував на US Open-2024.
Першою ракеткою України залишився Вадим Урсу, який втратив 6 позицій, Ілля Марченко також опустився у рейтингу. Віталій Сачко зумів піднятися на одну сходинку.
Рейтинг ATP
1 (1). Яннік Сіннер (Італія) — 11180 очок
2 (4). Алєксандр Звєрєв (Німеччина) — 7075
3 (3). Карлос Алькарас (Іспанія) — 6690
4 (2). Новак Джокович (Сербія) — 5560
5 (5). Даніїл Медведєв (-) — 5475
6 (6). Андрєй Рубльов (-) — 4645
7 (12). Тейлор Фрітц (США) — 4060
8 (7). Губерт Гуркач (Польща) — 4060
9 (8). Каспер Рууд (Норвегія) — 4010
10 (9). Григор Димитров (Болгарія) — 3965
...
305 (299). Вадим Урсу — 171
318 (306). Ілля Марченко — 163
385 (386). Віталій Сачко — 125
402 (404). Олег Приходько — 116
414 (416). Олександр Овчаренко — 107
481 (485). Ерік Ваншельбойм — 86
494 (493). Олексій Крутих — 81
506 (529). Юрій Джавакян — 79
526 (522). В'ячеслав Бєлинський — 73
565 (560) Владислав Орлов — 64
Нагадаємо, наприкінці серпня 2024 року перша ракетка світу Сіннер втрапив у допінговий скандал. Він уникнув дискваліфікації попри дві позитивні допінг-проби.
На це відреагувала низка спортсменів та організацій. Зокрема, Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) заявила, що вона рада виправданню Сіннера у допінговій справі.
А канадський тенісист українського походження Денис Шаповалов вважає, що рішення ATP щодо першої ракетки світу Янніка Сіннера є яскравим прикладом подвійних стандартів.