Рейтинг ATP: Урсу та Марченко втратили позиції

Асоціація професійних тенісистів (ATP) представила оновлений рейтинг гравців за 16 вересня.

Змін у першій десятці не відбулося. Лідером залишився італієць Яннік Сіннер, який напередодні тріумфував на US Open-2024.

Першою ракеткою України залишився Вадим Урсу, який втратив 6 позицій, Ілля Марченко також опустився у рейтингу. Віталій Сачко зумів піднятися на одну сходинку.

Рейтинг ATP

1 (1). Яннік Сіннер (Італія) — 11180 очок

2 (4). Алєксандр Звєрєв (Німеччина) — 7075

3 (3). Карлос Алькарас (Іспанія) — 6690

4 (2). Новак Джокович (Сербія) — 5560

5 (5). Даніїл Медведєв (-) — 5475

6 (6). Андрєй Рубльов (-) — 4645

7 (12). Тейлор Фрітц (США) — 4060

8 (7). Губерт Гуркач (Польща) — 4060

9 (8). Каспер Рууд (Норвегія) — 4010

10 (9). Григор Димитров (Болгарія) — 3965

...

305 (299). Вадим Урсу — 171

318 (306). Ілля Марченко — 163

385 (386). Віталій Сачко — 125

402 (404). Олег Приходько — 116

414 (416). Олександр Овчаренко — 107

481 (485). Ерік Ваншельбойм — 86

494 (493). Олексій Крутих — 81

506 (529). Юрій Джавакян — 79

526 (522). В'ячеслав Бєлинський — 73

565 (560) Владислав Орлов — 64

Нагадаємо, наприкінці серпня 2024 року перша ракетка світу Сіннер втрапив у допінговий скандал. Він уникнув дискваліфікації попри дві позитивні допінг-проби.

На це відреагувала низка спортсменів та організацій. Зокрема, Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) заявила, що вона рада виправданню Сіннера у допінговій справі.

А канадський тенісист українського походження Денис Шаповалов вважає, що рішення ATP щодо першої ракетки світу Янніка Сіннера є яскравим прикладом подвійних стандартів.