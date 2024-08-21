Різні правила для різних гравців: Шаповалов відреагував на виправдання Сіннера

Канадський тенісист українського походження Денис Шаповалов вважає, що рішення ATP щодо першої ракетки світу Янніка Сіннера є яскравим прикладом подвійних стандартів.

Про це він написав у своєму X (Twitter).

"Не можу уявити, що зараз відчувають інші гравці, які були дискваліфіковані за вживання заборонених речовин. Різні правила для різних гравців", — сказав Шаповалов.

Нагадаємо, Сіннер уникнув покарання, оскільки довів, що речовина потрапила в його тіло в результаті забруднення від члена команди підтримки, який наносив безрецептурний спрей на шкіру під час масажу для лікування невеликої рани.