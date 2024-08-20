Чесність має найвище значення в нашому спорті: ATP відреагувала на рішення щодо Сіннера
Яннік Сіннер
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Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) заявила, що вона рада виправданню першої ракетки світу Янніка Сіннера у допінговій справі.
Відповідний пост організація опублікувала у соцмережі "Х" (Twitter).
"Ми раді тому, що з боку Янніка Сіннера не було виявлено жодної провини чи недбалості. Ми також хотіли б відзначити ретельність процесу розслідування та незалежну оцінку фактів в рамках Тенісної антидопінгової програми (TADP), що дозволило йому продовжити участь у змаганнях.
Це було непростою справою для Янніка та його команди, і це підкреслює необхідність для гравців та їхнього оточення бути максимально обережними у використанні продуктів або методів лікування. Чесність має першорядне значення в нашому спорті", — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що напередодні Міжнародна тенісна агенція доброчесності (ITIA) повідомила, що Сіннер не буде дискваліфікованим, попри те, що здав дві позитивні допінг-проби.
Проте його результати на турнірі ATP Masters 1000 в Індіан-Веллсі, США, де він і здав позитивні тести на допінг, будуть анульовані.