Чесність має найвище значення в нашому спорті: ATP відреагувала на рішення щодо Сіннера

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) заявила, що вона рада виправданню першої ракетки світу Янніка Сіннера у допінговій справі.

Відповідний пост організація опублікувала у соцмережі "Х" (Twitter).

"Ми раді тому, що з боку Янніка Сіннера не було виявлено жодної провини чи недбалості. Ми також хотіли б відзначити ретельність процесу розслідування та незалежну оцінку фактів в рамках Тенісної антидопінгової програми (TADP), що дозволило йому продовжити участь у змаганнях.

Це було непростою справою для Янніка та його команди, і це підкреслює необхідність для гравців та їхнього оточення бути максимально обережними у використанні продуктів або методів лікування. Чесність має першорядне значення в нашому спорті", — йдеться у повідомленні.

ATP STATEMENT ON JANNIK SINNER



‘We are encouraged that no fault or negligence has been found on Jannik Sinner’s part. We would also like to acknowledge the robustness of the investigation process and independent evaluation of the facts under the Tennis Anti-Doping Programme… — ATP Tour (@atptour) August 20, 2024

Зазначимо, що напередодні Міжнародна тенісна агенція доброчесності (ITIA) повідомила, що Сіннер не буде дискваліфікованим, попри те, що здав дві позитивні допінг-проби.

Проте його результати на турнірі ATP Masters 1000 в Індіан-Веллсі, США, де він і здав позитивні тести на допінг, будуть анульовані.