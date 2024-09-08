Сіннер розібрався з Фріцом у фіналі US Open-2024

Перша ракетка світу Яннік Сіннер (1) обіграв американця Тейлора Фріца (12) у фіналі чоловічого одиночного розряду US Open-2024.

Матч тривав 2 години 17 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 6:4, 7:5. Сіннер 6 разів подав навиліт, допустив 5 подвійних помилок та використав 6 з 12 брейк-пойнтів. У Фріца 10 ейсів, 4 подвійні помилки та лише 2 використані брейк-пойнти з 7-ми.

Це була третя зустріч тенісистів, до цього у їх активі було по одній перемозі.

Італієць здобув свій другий титул на турнірах Grand Slam. На початку сезону-2024 він переміг на Australian Open. Також Сіннер став першим в історії італійським тенісистом, який виграв US Open.

US Open — Grand Slam

Нью-Йорк, США

Хард, чоловіки

Призовий фонд — 75 млн доларів

Фінал, 8 вересня

Яннік Сіннер (Італія) — Тейлор Фріц (США) 6:3, 6:4, 7:5

JANNIK SINNER IS A TWO-TIME GRAND SLAM CHAMPION!! pic.twitter.com/E5VYumaSz6 — US Open Tennis (@usopen) September 8, 2024

Нагадаємо, наприкінці серпня 2024 року Сіннер втрапив у допінговий скандал. Він уникнув дискваліфікації попри дві позитивні допінг-проби.

На це відреагувала низка спортсменів та організацій. Зокрема, Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) заявила, що вона рада виправданню Сіннера у допінговій справі.

А канадський тенісист українського походження Денис Шаповалов вважає, що рішення ATP щодо першої ракетки світу Янніка Сіннера є яскравим прикладом подвійних стандартів.