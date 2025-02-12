Майстри парного тенісу висловили невдоволення зміною формату міксту на US Open

Напередодні стало відомо про те, що організатори US Open заради підняття інтересу до змагань змішаних пар ухвалили рішення зіграти мікст на американському мейджорі протягом двох днів за тиждень до старту основної сітки змагань.

Ця новина викликала чимало невдоволення серед гравців, які спеціалізуються на парному тенісі.

Скажіть, що думаєте, що парні гравці – це сміття, традиції переоцінені, а можливість працювати – це ідея з минулого, не кажучи цього прямо, – заявила австралійка Еллен Перес.

Жодної комунікації з гравцями, жодних думок з приводу того, що це може означати для кар'єр деяких гравців, жодної поваги до історії та традицій, – це слова поляка Яна Зелінськи.

Італійці Сара Еррані та Андреа Вавассорі, діючі чемпіони US Open у міксті, теж не у захваті від реформи:

Рішення було ухвалене без консультації з будь-ким, і нам нічого не залишається, як його прийняти. Ми вважаємо глибокою несправедливістю те, що не шанують цілу категорію гравців. Ставити гроші вище за теніс — це ніколи не було гарною ідеєю.

Нагадаємо, що цього року змагання з міксту на Відкритому чемпіонаті США з тенісу відбудуться протягом 19-20 серпня 2025 року. Основна сітка одиночного розряду US Open 2025 пройде з 25 серпня по 7 вересня.