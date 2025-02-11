Мікст на US Open 2025 зіграють перед основним турніром

Змагання змішаного парного розряду на US Open 2025 відбудуться під час так званої Fan Week (19 і 20 серпня), до старту одиночної основної сітки.

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Всі матчі міксту будуть зіграні на Arthur Ashe Stadium і Louis Armstrong Stadium, а фінал та півфінали транслюватимуть у прайм-тайм.

Ключові нововведення:

16 команд: 8 пар отримають пряме запрошення за рейтингом, 8 – wild-card.

Формат матчів: скорочені сети до 4 геймів без "більше-менше", тай-брейк за рахунку 4:4, замість третього сету – тай-брейк до 10. Тільки фінальний матч буде до 6 геймів.

Призовий фонд – $1 мільйон для переможців.

Ідея отримала підтримку від топ-гравців, таких як Джессіка Пегула та Тейлор Фріц, а також від телевізійних партнерів. Турнір покликаний підняти престиж змішаних пар у тенісі та залучити більше вболівальників до цього формату.

Основна сітка одиночного розряду US Open 2025 пройде з 25 серпня по 7 вересня 2025 року.