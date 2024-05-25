Надаль: Не факт, що це мій останній Ролан Гаррос

23-разовий переможець турнірів Grand Slam Рафаель Надаль заявив, що майбутній виступ на Ролан Гаррос може стати для нього не останнім у кар'єрі.

Про це іспанець розповів на пресконференції напередодні змагань.

"Імовірність того, що це мій останній Ролан Гаррос велика, але це точно не 100%. Я поки не можу дати жодних гарантій. Після Риму я почуваюся набагато краще фізично. У мене був чудовий тиждень тренувань і я відчуваю, що можу грати без обмежень", — сказав Надаль.

Нагадаємо, минулого року Рафа не грав на французькому Grand Slam через травму стегна. Упродовж своєї славетної кар’єри іспанець 14 разів перемагав на Ролан Гаррос – він є одноосібним рекордсменом за цим показником.