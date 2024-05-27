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"Король ґрунту" вже не той: Надаль поступився Звєрєву на старті Ролан Гаррос

Владислав Уткін — 27 травня, 19:55
Король ґрунту вже не той: Надаль поступився Звєрєву на старті Ролан Гаррос

Іспанський тенісист Рафаель Надаль (275) зазнав поразки від німця Александра Звєрєва (4) у першому колі Ролан Гаррос-2024.

Поєдинок тривав 3 години 6 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 7:6 (5), 6:3. Титулований іспанець намагався створити конкуренцію більш рейтинговому супернику, особливо у другому сеті, який завершився напруженим тай-брейком. Однак, саме Звєрєв крокував у другий раунд престижного турніру.

Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Ґрунт
Призовий фонд - $24,961,000
Перше коло
27 травня

Александер Звєрєв (Німеччина) — Рафаель Надаль (Іспанія) 6:3, 7:6 (5), 6:3

Відтак "Король ґрунту" вперше у кар'єрі поступився в першому колі Відкритого чемпіонату Франції.

Надаль є найтитулованішим тенісистом в історії Ролан Гаррос. Іспанець 14 разів тріумфував на турнірі серії Grand Slam (Перша перемога — у 2005 році, остання — у 2022). Зазначимо, минулого року Рафа не грав на французькому турнірі через травму стегна.

Раніше Надаль заявив, що цьогорічний Ролан Гаррос може бути не останнім в його кар'єрі.



Roland Garros Звєрєв Ролан Гаррос Рафаель Надаль

Roland Garros

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