Надаль похвалив Алькараса: Він має те, чого немає в інших
Відомий іспанський тенісист Рафаель Надаль похвалив свого земляка Карлоса Алькараса, виділивши його сильні сторони.
Його слова передає Marca.
"Мені було дуже приємно грати у цьому півфіналі з Карлосом. Він грав надто добре. Протягом останніх кількох років він демонструє фантастичний теніс. Я намагався щось зробити, але цього не вистачило, бо він просто звір. Мені давно казали, що підростає дуже сильний тенісист. І коли ми вперше тренувалися в Австралії, я зрозумів, що він має те, чого немає в інших.
Майбутній матч проти Новака навіює мені відчуття ностальгії. Ми зустрічалися часто на корті. Цікаво буде зіграти один проти одного ще раз", – сказав Надаль.
Зазначимо, напередодні іспанці провели матч в межах виставкового турніру Six Kings Slam. Поєдинок тривав 1 годину 18 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 6:3 на користь Алькараса.
Нагадаємо, раніше Надаль оголосив про завершення кар'єри. Легендарний тенісист повідомив, що Кубок Девіса стане його останнім турніром.
Іспанець завершує кар'єру у віці 38 років, вигравши 22 турніри Grand Slam, 14 разів Ролан Гаррос, будучи дворазовим олімпійським чемпіоном і першою ракеткою світу. Впродовж 23 років кар'єри він здобув 92 титули ATP.