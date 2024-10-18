Надаль похвалив Алькараса: Він має те, чого немає в інших

Відомий іспанський тенісист Рафаель Надаль похвалив свого земляка Карлоса Алькараса, виділивши його сильні сторони.

Його слова передає Marca.

"Мені було дуже приємно грати у цьому півфіналі з Карлосом. Він грав надто добре. Протягом останніх кількох років він демонструє фантастичний теніс. Я намагався щось зробити, але цього не вистачило, бо він просто звір. Мені давно казали, що підростає дуже сильний тенісист. І коли ми вперше тренувалися в Австралії, я зрозумів, що він має те, чого немає в інших.

Майбутній матч проти Новака навіює мені відчуття ностальгії. Ми зустрічалися часто на корті. Цікаво буде зіграти один проти одного ще раз", – сказав Надаль.