Легендарний Надаль увійшов до Ради директорів Реала

Легендарний тенісист Рафаель Надаль погодився стати членом Ради директорів футбольного клубу Реал Мадрид.

Своєю реакцією культовий спортсмен поділився в Інстаграмі, виклавши своє дитяче фото в ігровій формі "вершкових".

"Я хочу подякувати президенту Флорентіно Пересу та Раді, які запропонували мені стати членом Ради директорів мадридського Реала. Я прийняв цю пропозицію з великим ентузіазмом, бажанням навчатися та дати все, що можу", – написав Надаль.

Його кандидатура була затверджена Генеральною асамблеєю членів-представників Ради директорів 4 листопада 2026 року. Відзначимо, що Рафаель – давній уболівальник Реала, якого часто можна побачити у ложі на "Сантьяго Бернабеу".

"Для Реал Мадрид та всієї мадридської спільноти (madridista) – це джерело величезної гордості, що особистість такого масштабу, як за спортивними досягненнями, так і за людськими якостями, справжня ікона іспанського та світового спорту, приєднується до нашої Ради директорів, аби з цієї посади робити свій внесок у сьогодення та майбутнє нашого клубу", – йдеться у заяві іспанського гранда.

У "Королівському клубі" пригадали спортсмені регалії Надаля, який за свою тенісну кар'єру здобув 92 титули, зокрема 22 трофеї турнірів Grand Slam, а також дві золоті медалі Олімпіад 2008 (одиночний розряд) та 2016 (у парному). Разом зі збірною Іспанії п'ять разів тріумфував у Кубку Девіса та був у статусі першої ракетки планети.

"Він уособлює набагато більше, ніж просто свої успіхи: його талант, постійне прагнення до самовдосконалення, здатність до самопожертви, бійцівський дух, скромність, повага як до суперників, так і до партнерів по команді, а також прагнення допомагати іншим роблять його взірцевою постаттю як на корті, так і поза ним. Ці цінності є основою ідентичності Реал Мадрид. Рафаель Надаль втілював та відстоював їх протягом усієї спортивної кар'єри, ставши джерелом натхнення для мільйонів людей по всьому світу", – додають у мадридському колективі.

Нагадаємо, раніше Надаль оголосив про завершення кар'єри ще у жовтні 2024 року. Рафаель поклав ракетку на поличку у віці 38 років.

Додамо, що Реал 4 листопада зіграє виїзний матч 4-го туру основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27 проти грецького АЕКа. Початок – о 19:45 (за київським часом).