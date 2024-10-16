Дядько Надаля: Рафа точно погодиться на роботу в Реалі

Тоні Надаль, дядько та колишній тренер Рафаеля Надаля, зізнався, що його племінник з радістю став би одни із керівників мадридського Реала.

Про це Тоні розповів у інтерв'ю виданню Marca.

"Якщо йому запропонують стати керівником мадридського клубу, він точно погодиться. Йому подобається футбол, але він не розуміє, чому моя улюблена команда, тобто Барса, грає в пас і постійно контролює м'яч. Його життя вже спрямоване в інше русло, у нього є академія, і він більше долучатиметься до цього".

Відзначимо, що Рафа – відомий вболівальник Реала, хоча його дядько Мігель Анхель Надаль був п'ятиразовим чемпіоном Іспанії у складі Барселони.

Літом Надаль виступив на Олімпійських іграх 2024 у Парижі. В одиночному розряді він програв Новаку Джоковичу в 2-му раунді, а в парному разом з Карлосом Алькарасом зумів дістатися чвертьфіналу. Після цього Рафа на корт не виходив.

10 жовтня Надаль повідомив, що Кубок Девіса стане його останнім турніром.