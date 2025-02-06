Приходько не зумів вийти до чвертьфіналу челенджера у Ліллі

У четвер, 6 лютого, український тенісист Олег Приходько (327) завершив свої виступи на турнірі серії челенджер у Ліллі, Франція.

У другому колі українець поступився володарю вайлд-кард, французу Артюру Геа (322) – 3:6, 5:7.

За матч Приходько 5 разів подав навиліт, зробив 1 подвійну помилку та взяв одну подачу суперника з шести можливостей. У свою чергу, Геа виконав 1 ейс, двічі помилився на подачі та реалізував усі три свої брейк-пойнти.

Lille challenger 2025 – ATP Challenger Tour 125

Лілль, Франція, хард (зал)

Призовий фонд – $200 000

Друге коло, 6 лютого

Артюр Геа (Франція) – Олег Приходько (Україна) 6:3, 7:5

Це була перша очна зустріч тенісистів. У чвертьфіналі Геа зіграє зі своїм співвітчизником Валентеном Роє (208).

Нагадаємо, що у стартовому раунді турніру у Ліллі Приходько переміг представника першої сотні рейтингу АТР, італійця Луку Нарді (77).