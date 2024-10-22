Гутцайт – про росіян в тенісі: З цим нічого не поробиш

Президент НОК України Вадим Гутцайт розповів, що наразі немає важелів впливу на допуск росіян та білорусів до тенісних турнірів.

Слова Гутцайта наводить Sport-Express.

"На жаль, представників цих країн допускають у великому тенісі під нейтральним прапором, і з цим нічого не поробиш. Аналогічна ситуація була на останніх Олімпійських іграх. Взагалі там під нейтральним прапором виступали 15 росіян.

На Олімпійських іграх в Парижі єдина срібна медаль у російських спортсменів, які виступали в якості індивідуальних нейтральних атлетів, була у тенісисток Мірри Андрєєвої та Діани Шнайдер (срібло в парному розряді). З 15 допущених на Олімпіаду росіян 7 були тенісистами.

Також Гутцайт розповів, скільки українських спортсменів загинуло на війні.