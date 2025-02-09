Організатори французького турніру АТР розмістили російські прапори поряд з прізвищами нейтральних спортсменів

Пресслужба тенісного турніру серії АТР 250 у французькому Марселі чомусь вирішила розмістити російські прапори біля прізвищ так званих "нейтральних" спортсменів Даніїла Медведєва та Карена Хачанова на своєму офіційному сайті.

Сітка турніру АТР 250 у Марселі https://www.open13.fr/en/tableau/

При цьому на офіційному сайті АТР російський прапор, як і раніше, відсутній. Жодних пояснень своєму вчинку французи поки не надали.

Нагадаємо, на Australian Open 2025 Даніїл Медведєв вимушений був сплатити штраф за розбиту ракетку.