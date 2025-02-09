Організатори французького турніру АТР розмістили російські прапори поряд з прізвищами нейтральних спортсменів
Даніїл Медведєв
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Пресслужба тенісного турніру серії АТР 250 у французькому Марселі чомусь вирішила розмістити російські прапори біля прізвищ так званих "нейтральних" спортсменів Даніїла Медведєва та Карена Хачанова на своєму офіційному сайті.
При цьому на офіційному сайті АТР російський прапор, як і раніше, відсутній. Жодних пояснень своєму вчинку французи поки не надали.
Нагадаємо, на Australian Open 2025 Даніїл Медведєв вимушений був сплатити штраф за розбиту ракетку.