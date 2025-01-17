Російський тенісист сплатить чималий штраф через свої витівки на Australian Open

Російський тенісист Даніїл Медведєв вимушений буде сплатити великий штраф через свою істеричну поведінку на Australian Open.

Про це повідомляє Talksport.

Так, спортсмен має сплатити 50 000 доларів за розбиту ракетку. Таким чином Медведєв відреагував на невдалий матч проти Лернер Тіна, який завершився перемогою представника США.

У першому колі змагання Медведєв також розбив ракету та поводив себе досить зухвало та нервово, тож загальна сума штрафу збільшиться до 150 000 доларів.

Сам тенісист заявив, що це ракетка не витримала його ударів, а ось камера на сітці, об яку він бив - витримала.

Зазначимо, що окрім Медведєва, неприємною поведінкою на Australian Open відзначився також інший російський тенісист.