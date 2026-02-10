М’ячі для тих, хто любить ублажати: російський тенісист зірвався після поразки в Роттердамі

Російський тенісист Даніїл Медведєв знову опинився в центрі скандалу – цього разу через емоційний і грубий коментар на адресу судді під час турніру ATP у Роттердамі.

Експерша ракетка світу сенсаційно вилетів уже в першому колі, поступившись французу Уго Умберу. Поєдинок завершився з рахунком 6:7, 6:3, 3:6 на користь представника Франції.

Під час матчу Медведєв не стримав емоцій і звернувся до арбітра зі скандальною реплікою, критикуючи якість м'ячів:

"М'ячі у вас зроблені для людей, які люблять ублажати… Людей, які люблять ублажати зі слиною".

Раніше повідомлялося, що колишній російський тенісист Алєксандр Бублік зганьбився під час матчу, принижуючи і матюкаючи свого опонента.