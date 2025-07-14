Прем'єр-міністр Польщі незвичним чином привітав Швьонтек із перемогою на Вімблдоні

Після історичної перемоги Іги Швьонтек на Вімблдоні весь світ вшановує польську зірку тенісу, і навіть політики не залишилися осторонь.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вирішив привітати спортсменку у доволі креативний і водночас душевний спосіб.

У соцмережах Туск опублікував фото, на якому він ласує пастою з полуницею. Це несподіване поєднання, однак саме це – улюблена страва Іги Швьонтек, про що вона зізналася раніше в одному з інтерв’ю.

Таким чином прем’єр не лише висловив свою підтримку, а й додав до вітання частинку гумору та особистої уваги до переможниці.

Нагадаємо, Іга Швьонтек вперше у кар’єрі виграла Вімблдон, не залишивши жодного шансу своїй суперниці у фіналі – американці Аманді Анісімовій. Матч завершився з рахунком 6:0, 6:0 – результат, який востаннє траплявся на Вімблдоні понад 100 років тому.

Раніше повідомлялося, що польська тенісистка отримала унікальну нагороду на честь тріумфу на турнірі в Лондоні.