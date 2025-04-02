Найкращі тенісисти світу вимагають від турнірів Grand Slam збільшити призові

Представники топ-20 рейтингів АТР і WTA підписали і надіслали лист чотирьом турнірам Grand Slam з вимогою значного збільшення призових.

Про це повідомляє видання L'Équipe.

У листі міститься заклик до збільшення суми, що виділяється на призові для учасників під час розподілу прибутку, отриманого чотирма турнірами Grand Slam.

Це пояснюється, крім іншого, порівнянням з іншими великими видами спорту, такими як баскетбольна НБА, гравці якої гарантовано отримують 50% доходу, який генерує ліга за сезон.

Наприклад, загальний призовий фонд Відкритого чемпіонату Франції з тенісу торік становив 53,478 млн євро, або трохи менше ніж 16% від виручки організаторів, яка після турніру 2024 року оцінюється в 338 млн євро.

Під тиском гравців розмір призових уже зазнав значних змін у 2022 році. Чек, який отримують переможці чоловічого і жіночого одиночного розрядів, було збільшено на 54%, для півфіналістів – на 60%, а переможці першого кола отримали на 40% більше, ніж попереднього року.

Минулого року призові на Ролан Гаррос знову зросли (+7,82%): переможцям одиночного розряду виплатили по 2,4 млн євро, що майже вчетверо більше, ніж 2000 року.

Незважаючи на це неухильне зростання, гравці вважають, що їхня частина заробітку недостатньо індексована порівняно з прибутком від турнірів Grand Slam, які 2024 року зібрали понад 2 мільярди глядачів у більш ніж 200 країнах, а загальна кількість глядачів на стадіонах становила 3 360 000 осіб, що на 10% більше, ніж 2023 року.

Раніше повідомлялося, що профспілка тенісистів РТРА подала судові позови проти провідних тенісних організацій.