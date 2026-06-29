Жодна людина не підійшла й вибачилась: мати Костюк розповіла про ставлення росіянок до українських тенісисток

Тренерка та мати Марти Костюк Талина Бейко розповіла про те, як змінилося ставлення російських атлеток до її доньки після початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки у 2022 році та прокоментувала тиск, під який потрапляють українські тенісистки.

Про це вона зазначила у подкасті Української Правди.

"Хочу сказати, що ми з Мартою приїхали... якраз перший турнір був в Індіан-Веллсі, де ми всі разом зустрілися після початку війни. Можу сказати: хоча ми дружили, і Марта мала багато друзів-росіян, жодна людина не підійшла і не сказала: "Ой, вибачте, що так вийшло", – хоча б це сказати.

І вони поводилися як жертви. Жертви того, що сталося: "У нас усе погано, у нас там рахунки закрили, у нас там ще щось", а те, що в нас війна, їм узагалі не цікаво. І на початку, скажу на прикладі Марти, у неї було відчуття якоїсь жертви. Тобто вона дивилася ці новини, плакала, не розуміла.

І знадобився десь рік чи два, щоб наші дівчата вийшли з цього стану. Я думаю, що це все пов'язано з успіхами наших Збройних сил, і загалом, завдяки цьому ми почали формуватися як нація.

І так само дівчата відчули цю силу – силу бути українцями. І це все видно на корті зараз. Ти відчуваєш силу, ти відчуваєш вплив у світі, ти не жертва. Українці – це не жертви, українці – вже сильні, про нас говорять".

Нагадаємо, що Світоліна і Костюк входять до списку головних фавориток Вімблдона, який розпочинається 29 червня.