Помер колишній тренер Роджера Федерера

Шведський тренер та тенісист Петер Лундгрен помер на 60-му році життя.

Про це повідомляє портал Svt.se.

Минулого року 59-річному фахівцеві ампутували ліву ногу через інфекцію, яку він отримав після перелому гомілки.

Лундгрен є фіналістом Відкритого чемпіонату Австралії 1988 року у парному розряді. В одиночному розряді досягав 25 місця в рейтингу ATP.

Після закінчення ігрової кар'єри він тренував Марсело Ріоса, Роджера Федерера та Стена Ваврінку, а також очолював збірну Великобританії в Кубку Девіса.

Нагадаємо, Еліна Світоліна поступилася Носковій у чвертьфіналі турніру в Мексиці. Незабаром відразу сім українок стартують на US Open-2024.