Світоліна поступилася Носковій у чвертьфіналу турніру в Мексиці

Українська тенісистка Еліна Світоліна (28) зазнала поразки від чешки Лінди Носкової (35) у межах чвертьфіналу турніру WTA 500 у Монтерреї, Мексика.

Зустріч тривала 1 годину 22 хвилини та завершилася з рахунком 6:4, 6:4. Україна двічі подала навиліт, допустила дві подвійні помилки та не реалізувала жодного з двох брейк-пойнтів.

Ця гра стала другою в протистоянні тенісисток. У січні українка не змогла продовжити матч з Носковою на Australian Open-2024 через травму спини.

Abierto GNP Seguros — WTA 500

Монтеррей, Мексика, Хард

Призовий фонд — $922,573

Чвертьфінал, 23 серпня

Лінда Носкова (Чехія) — Еліна Світоліна (Україна) 6:4, 6:4

Напередодні у чвертьфіналі парного розряду Надія Кіченок поступилася мексиканці Джуліані Олмос та нейтральній росіянці Александри Панової, а також її сестра Людмила Кіченок припинила участь у змаганнях в дуеті з сербською тенісисткою Александрою Крунич.