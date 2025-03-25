Помер іменитий тенісист – він був першим іспанцем, який виграв Мастерс
Хуан Агілера
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Помер іспанський тенісист Хуан Агілера. Йому було 63 роки.
Про це повідомляє Puntodebreak.com.
Точної причини смерті не вказано. Відомо, що Хуан тривалий час боровся з хворобою.
Агілера відомий тим, що став першим іспанцем, який виграв турнір Masters, у той час, коли ця категорія турніру навіть не носила такої назви.
Він досяг цього в Гамбурзі 1990 року, обігравши у фіналі німця Бориса Беккера.
Його найвищою позицією в рейтингу ATP була сьома сходинка у вересні 1984 року.
Нагадаємо, вчора, 24 березня, помер поляк Богдан Дарас, який двічі ставав чемпіоном світу з греко-римської боротьби.