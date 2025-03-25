Помер іменитий тенісист – він був першим іспанцем, який виграв Мастерс

Помер іспанський тенісист Хуан Агілера. Йому було 63 роки.

Про це повідомляє Puntodebreak.com.

Точної причини смерті не вказано. Відомо, що Хуан тривалий час боровся з хворобою.

Агілера відомий тим, що став першим іспанцем, який виграв турнір Masters, у той час, коли ця категорія турніру навіть не носила такої назви.

Він досяг цього в Гамбурзі 1990 року, обігравши у фіналі німця Бориса Беккера.

Його найвищою позицією в рейтингу ATP була сьома сходинка у вересні 1984 року.

Нагадаємо, вчора, 24 березня, помер поляк Богдан Дарас, який двічі ставав чемпіоном світу з греко-римської боротьби.