Подрез пройшла у чвертьфінал ґрунтового турніру у Франції

Українська тенісистка Вероніка Подрез (451) розгромила представницю Сербії Бояну Марінковіч (993) у другому колі турніру ITF W15 в Діжоні, Франція.

Матч тривав 1 годину 3 хвилини та завершився з рахунком 6:3, 6:1.

Обидва сети проходили за однаковим сценарієм. Українка впевнено починала гру, та за рахунку 2:0 втрачала один гейм. Далі, зібравшись із силами, Подрез розбивала суперницю.

ITF W15 Dijon

Діжон, Франція

Ґрунт, жінки

Другее коло, 11 вересня

Вероніка Подрез (Україна) — Бояна Марінковіч (Сербія) 6:3, 6:1

Суперницею українки у чвертьфіналі турніру стане представниця Франції Матільд Лолья (1364). Зустріч запланована на 13 вересня, орієнтовний початок — 11:00 за київським часом.

Нагадаємо, напередодні 17-річна Подрез стала переможницею турніру ITF W15 у Дінарі Франція.