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Без чинної чемпіонки: визначилися всі півфіналістки Підсумкового турніру WTA 2024

Олексій Мурзак — 7 листопада 2024, 19:23
Без чинної чемпіонки: визначилися всі півфіналістки Підсумкового турніру WTA 2024
WTA

У четвер, 7 листопада, визначилися всі півфіналістки підсумкового турніру WTA.

В 1/2 з фіолетової групи пробилися Аріна Сабалєнка (1) та китаянка Чжен Ціньвень (7), водночас з помаранчевої групи до плейоф відібралися чешка Барбора Крейчикова (13) та американка Коко Гофф (3).

Півфінали відбудуться у п'ятницю, 8 листопада, а фінал – у суботу, 9 листопада.

WTA Finals
Ер-Ріяд, Саудівська Аравія, хард
Призовий фонд – $15,250,000
Півфінал

Аріна Сабалєнка (Білорусь) – Коко Гофф (США)

Барбора Крейчикова (Чехія) – Чжен Ціньвень (Китай)

В останньому матчі групового етапу американка Коко Гофф поступилась представниці Чехії Барборі Крейчиковій. Перемога чешки залишила за бортом турніру другу ракетку світу польку Ігу Швьонтек, яка напередодні переграла нейтральну тенісистку Дар'ю Касаткіну.

Нагдаємо, Швьонтек наразі є чинною чемпіонкою турніру.

Барбора Крейчикова Підсумковий турнір WTA Аріна Сабаленко Іга Швьонтек Коко Гофф Чжен Ціньвень

Барбора Крейчикова

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