Без чинної чемпіонки: визначилися всі півфіналістки Підсумкового турніру WTA 2024

У четвер, 7 листопада, визначилися всі півфіналістки підсумкового турніру WTA.

В 1/2 з фіолетової групи пробилися Аріна Сабалєнка (1) та китаянка Чжен Ціньвень (7), водночас з помаранчевої групи до плейоф відібралися чешка Барбора Крейчикова (13) та американка Коко Гофф (3).

Півфінали відбудуться у п'ятницю, 8 листопада, а фінал – у суботу, 9 листопада.

WTA Finals

Ер-Ріяд, Саудівська Аравія, хард

Призовий фонд – $15,250,000

Півфінал

Аріна Сабалєнка (Білорусь) – Коко Гофф (США)

Барбора Крейчикова (Чехія) – Чжен Ціньвень (Китай)

В останньому матчі групового етапу американка Коко Гофф поступилась представниці Чехії Барборі Крейчиковій. Перемога чешки залишила за бортом турніру другу ракетку світу польку Ігу Швьонтек, яка напередодні переграла нейтральну тенісистку Дар'ю Касаткіну.

Нагдаємо, Швьонтек наразі є чинною чемпіонкою турніру.