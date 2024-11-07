Крейчикова обіграла Гофф та вийшла у плейоф Підсумкового турніру WTA

Американка Коко Гофф (3) поступилась представниці Чехії Барборі Крейчиковій (13) у третьому матчі на Підсумковому турнірі WTA в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Зустріч тривала 1 годину 44 хвилин та завершилась з рахунком 7:5, 6:4. Крейчикова 4 рази подала навиліт, не допустила жодної подвійної помилки та використала 3 з 4 брейк-пойнтів.

WTA Finals

Ер-Ріяд, Саудівська Аравія, хард

Призовий фонд – $15,250,000

Помаранчева група

3 тур, 7 листопада

Барбора Крейчикова (Чехія) – Коко Гофф (США) 7:5, 6:4

Напередодні Іга Швьонтек з Польщі переграла "нейтральну" спортсменку Дар'ю Касаткіну.