Крейчикова обіграла Гофф та вийшла у плейоф Підсумкового турніру WTA
Американка Коко Гофф (3) поступилась представниці Чехії Барборі Крейчиковій (13) у третьому матчі на Підсумковому турнірі WTA в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.
Зустріч тривала 1 годину 44 хвилин та завершилась з рахунком 7:5, 6:4. Крейчикова 4 рази подала навиліт, не допустила жодної подвійної помилки та використала 3 з 4 брейк-пойнтів.
WTA Finals
Ер-Ріяд, Саудівська Аравія, хард
Призовий фонд – $15,250,000
Помаранчева група
3 тур, 7 листопада
Барбора Крейчикова (Чехія) – Коко Гофф (США) 7:5, 6:4
Напередодні Іга Швьонтек з Польщі переграла "нейтральну" спортсменку Дар'ю Касаткіну.