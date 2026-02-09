Без Сачка – жодних надій на успіх: підсумки поразки збірної України в Кубку Девіса

Підсумовуємо прикру поразку від Люксембургу (1:3), яка знову відкинула чоловічу збірну України до третього дивізіону Кубку Девіса.

Минулого вікенду, 7-8 лютого, національна збірна України поступилася Люксембургу в плейоф за збереження місця у Світовій групі I – 1:3. Ця поразка відкинула команду до третього за силою ешелону Кубку Девіса, де у вересні на нас чекатиме ще більш екзотичний суперник.

Якщо рік тому на цій же стадії ми продемонстрували боротьбу в матчі з Тунісом (2:3), то цього разу для визначення переможця знадобилася мінімальна кількість матчів. І мінімальна кількість сетів.

Чоловіча збірна України з тенісу ФТУ

Причина регресу лежить на поверхні: торік за збірну зіграв Віталій Сачко, тоді як зараз у ці ж дні він виступав у кваліфікації турніру в Ротердамі…

Звісно, люксембурзький теніс нині на підйомі. Не так, як у Монако, але теж іде вгору. До речі, ми могли на цій стадії отримати й монегасків із Валентеном Вашеро, які зробили сенсацію, вибивши Казахстан з Александром Бубліком.

Проте й менш колоритний Люксембург, який зібрав у заявці всіх професійних гравців країни, виявився нам не по зубах. Лідер господарів Кріс Родеш виглядав гравцем з іншої планети порівняно з українцями. До такого розкладу сил ми були готові, і поразка Олексія Крутих (чи будь-кого іншого) в "оупенері" читалася заздалегідь.

А ось те, що гравець із сьомої сотні Алекс Кнафф виглядатиме не лише у фізичному, але й в ігровому плані на дві голови вище за наших тенісистів, стало неприємним сюрпризом. У перший день він закрив Владислава Орлова у двох сетах і, по суті, зробив серйозну заявку на загальну перемогу. Показово, що за індивідуальним рейтингом Кнафф був нижчим за будь-якого українця в заявці.

План завершити перший змагальний день унічию провалився з тріском – 0:2 на користь Люксембургу.

У парній зустрічі домінування Родеша й Кнаффа продовжилося. Заміна Ореста Терещука в парній комбінації не спрацювала: Владислав Орлов і Олександр Овчаренко були далекі від повернення України в протистояння – 4:6, 2:6 і де-факто виліт до Д3.

Олександр Овчаренко і Владислав Орлов ФТУ

Підсолодив гірку пігулку Олександр Овчаренко, обігравши в "мертвому" матчі Рафаеля Кальці (6:4, 6:4), який не має ані балів, ані, відповідно, рейтингу в про-турі.

Факти та цифри після дуелі з Люксембургом

Україна провела 75 зустріч у Кубку Девіса, зазнавши 32 поразок (43 перемоги).

Це четверта поразка в п'яти останніх матчах. Орест Терещук продовжує зміцнюватися в реєстрі найдосвідченіших капітанів в історії збірної — 16 матчів. Він випереджає найближчого переслідувача, присутнього на матчі з Люксембургом, Михайла Філіму (13) уже на три матчі, однак за кількістю перемог (8) все ще поступається тому ж Філім i (9).

(9). Олексій Крутих – найбільш досвідчений у нинішньому складі (11 матчів) і найуспішніший (6 перемог). Ба більше – єдиний у заявці, хто має позитивний баланс перемог і поразок у складі збірної.

Після двох поразок із позитивного балансу вибув Владислав Орлов (4 перемоги при 5 поразках).

"Розмочивши" рахунок, Олександр Овчаренко здобув третю для себе перемогу, а наймолодший і найбільш рейтинговий В'ячеслав Белінський узагалі не був задіяний у цій зустрічі.

Як і після поразок від Ізраїлю та Тунісу, ще раз нагадаємо: невдачі – природна частина тенісного життя. Проте минають роки, а очевидний регрес відбувається під акомпанемент майже повної тиші з боку керівників профільної федерації чи відповідальних за чоловічу збірну. Стратегії як не було – так і немає. Аналізу чи відкритого дискурсу щодо того, чи є нашим реальним місцем бовтатися в п'ятому десятку рейтингу та третьому дивізіоні, – також немає.

Тож уже не дивує відсутність у збірній її найкращих гравців, а поразки від андердогів стали очікуваними – ми самі закріпили за собою цей статус.

Показово, що під керівництвом організації Svitolina Foundation, відокремленої від державних коштів і державних менеджерів, жіноча збірна України досягла історичних результатів – півфіналу неофіційного чемпіонату світу.

Чи можна знайти професіоналів для чоловічої збірної?