Збірна України програє Люксембургу в Кубку Девіса після першого змагального дня

Станіслав Матусевич — 7 лютого 2026, 17:25
Владислав Орлов
ФТУ

Після першого змагального дня чоловіча збірна України з тенісу поступається команді Люксембургу в матчевій зустрічі плейоф Першої Світової групи Кубку Девіса з рахунком 0:2. Лідер нашої збірної Владислав Орлов (499) не зміг подужати другого номера люксембуржців Алекса Кнаффа (687).

Гра тривала 1 годину 35 хвилин і завершилася з рахунком 6:7(2), 2:6.

Кубок Девіса, Перша Світова група
Плейоф, Люксембург, хард (зал)
Другий матч, 7 лютого
ЛюксембургУкраїна 2:0

Алекс Кнафф (Люксембург) – Владислав Орлов (Україна) 7:6(2), 6:2

8 лютого відбудеться парна зустріч та за потреби ще дві одиночні гри. Для перемоги у протистоянні потрібно виграти три поєдинки з п'яти.

Збірна, яка виграє матч, восени виступить у Першій Світовоій групі, команда, що програє, опуститься у Другу Світову групу.

Нагадаємо, що трохи раніше Олексій Крутих (569) поступився лідеру люксембуржців Крісу Родешу (138) у стартовому поєдинку матчу.

