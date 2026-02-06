Українська правда
Визначився розклад матчевого поєдинку Кубку Девіса Люксембург – Україна

Станіслав Матусевич — 6 лютого 2026, 14:39
Збірна України з тенісу
ФТУ

Відбулося жеребкування матчевої зустрічі плейоф Першої Світової групи Кубку Девіса між командами Люксембургу та України, яка відбудеться у Люксембурзі 7-8 лютого.

Про це повідомляє Федерація тенісу України.

У перший день зустрічі, 7 лютого, на корти вийдуть другі номери команд проти перших. 8 лютого спочатку відбудеться парний поєдинок, а потім ще два одиночних матчі.

Розклад матчу Люксембург – Україна

Субота, 7 лютого (старт о 14:00 за Києвом)

  • Кріс Родеш – Олексій Крутих
  • Алекс Кнафф – Владислав Орлов

Неділя, 8 лютого (старт о 12:00 за Києвом)

  • Кріс Родеш/Алекс Кнафф – В'ячеслав Белінський/Олександр Овчаренко
  • Кріс Родеш – Владислав Орлов
  • Алекс Кнафф – Олексій Крутих

Переможець зустрічі підніметься у Першу Світову групу, той, хто програє, опуститься в Другу. Трансляцію поєдинків можна подивитися на каналі Maincast Sport з українським коментарем.

Нагадаємо, що на сайті Чемпіон можна ознайомитися з прев'ю матчу Люксембург – Україна.

