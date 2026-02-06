Визначився розклад матчевого поєдинку Кубку Девіса Люксембург – Україна
Відбулося жеребкування матчевої зустрічі плейоф Першої Світової групи Кубку Девіса між командами Люксембургу та України, яка відбудеться у Люксембурзі 7-8 лютого.
Про це повідомляє Федерація тенісу України.
У перший день зустрічі, 7 лютого, на корти вийдуть другі номери команд проти перших. 8 лютого спочатку відбудеться парний поєдинок, а потім ще два одиночних матчі.
Розклад матчу Люксембург – Україна
Субота, 7 лютого (старт о 14:00 за Києвом)
- Кріс Родеш – Олексій Крутих
- Алекс Кнафф – Владислав Орлов
Неділя, 8 лютого (старт о 12:00 за Києвом)
- Кріс Родеш/Алекс Кнафф – В'ячеслав Белінський/Олександр Овчаренко
- Кріс Родеш – Владислав Орлов
- Алекс Кнафф – Олексій Крутих
Переможець зустрічі підніметься у Першу Світову групу, той, хто програє, опуститься в Другу. Трансляцію поєдинків можна подивитися на каналі Maincast Sport з українським коментарем.
