Пухнастий талісман: песик Костюк став зіркою на американському телебаченні

Напередодні тенісистка Марта Костюк пробилася у четверте коло престижного турніру серії WTA 1000 BNP Paribas Open в американському Індіан-Веллсі.

Українка здобула впевнену перемогу над американкою Керолайн Доулгайд з рахунком 6:3, 6:3.

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Після матчу Марта завітала на місцеве телебачення, проте не сама, а зі своїм пухнастим другом, з яким приїхала на турнір. Мова йде про песика, який підкорює серця американців.

Костюк зробила спільне фото з ведучим каналу Tennis Channel, який тримав на руках собаку тенісистки.

Пізніше українка опублікувала мем з нею та песиком, який ніжився на сонечку, доки господарка "страждала" на корті.

Нагадаємо, у наступному колі змагань Костюк зіграє з переможницею Олімпіади в Парижі Чжен Ціньвень (9, Китай).

Раніше повідомлялося, що Еліна Світоліна обіграла 14-ту ракетку світу Даніель Коллінз у третьому колі турніру в американському Індіан-Веллсі.