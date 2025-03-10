Пухнастий талісман: песик Костюк став зіркою на американському телебаченні
Напередодні тенісистка Марта Костюк пробилася у четверте коло престижного турніру серії WTA 1000 BNP Paribas Open в американському Індіан-Веллсі.
Українка здобула впевнену перемогу над американкою Керолайн Доулгайд з рахунком 6:3, 6:3.
Після матчу Марта завітала на місцеве телебачення, проте не сама, а зі своїм пухнастим другом, з яким приїхала на турнір. Мова йде про песика, який підкорює серця американців.
Костюк зробила спільне фото з ведучим каналу Tennis Channel, який тримав на руках собаку тенісистки.
Пізніше українка опублікувала мем з нею та песиком, який ніжився на сонечку, доки господарка "страждала" на корті.
Нагадаємо, у наступному колі змагань Костюк зіграє з переможницею Олімпіади в Парижі Чжен Ціньвень (9, Китай).
Раніше повідомлялося, що Еліна Світоліна обіграла 14-ту ракетку світу Даніель Коллінз у третьому колі турніру в американському Індіан-Веллсі.