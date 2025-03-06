Костюк поділилася милим відео із грою з собакою під час тренування

Тенісистка Марта Костюк опублікувала в соцмережах зворушливе відео зі своїм песиком.

Друга ракетка України поділилася з фанатами милими кадрами того, як вона бавиться зі своєю собакою під час тренування.

Марта показала, що її песик знає декілька команд, після чого нагородила його поцілунком.

Нагадаємо, Костюк невдовзі візьме участь у турнірі серії WTA 1000 BNP Paribas Open у американському Індіан-Веллсі.

Українка вже дізналася свою опонентку. У другому колі вона зіграє з Робін Монтгомері (107, США). Дата та час початку матчу буде визначено пізніше.

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Напередодні жіноча асоціація тенісу WTA оновила свій рейтинг. Марта втратила статус першої ракетки України, опустившись на 24 сходинку. Еліна Світоліна тепер посідає 23 позицію, обійшовши співвітчизницю.