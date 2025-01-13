Світоліна – за крок від історії, валідольна Костюк: підсумки ігрового дня Australian Open

У другий турнірний день Australian Open-2025 матчі першого кола зіграли 3 представниці України: Еліна Світоліна, Марта Костюк і Дар'я Снігур.

Першою з українок свій поєдинок зіграла Еліна Світоліна. Суперницею 30-річної одеситки була досвідчена румунка Сорана Кирстя. Українка дуже впевнено та раціонально провела поєдинок, в обох сетах зробила на один брейк більше від суперниці та забрала матч з рахунком 6:4, 6:4. Це був четвертий матч між суперницями, в усіх перемогу здобула українка.

У другому колі на Світоліну чекає американка Керолан Доулхайнд (82), яка, також у двох сетах, здолала представницю Чехії Сару Бейлек (7:6(5), 6:2).

Далі настала черга першої ракетки України Марти Костюк, матч якої проти 30-річної Нао Хібіно японки мав відбутися напередодні, проте дощ вніс свої корективи до розкладу.

23-річна киянка не могла не влаштувати свої улюблені гойдалки й полоскотати нерви як собі, так і вболівальникам. Костюк віддала свою подачу 132 ракетці світу вже у першому геймі стартового сету. Надалі українська тенісистка дозволила суперниці зробити ще два брейка, на що відповіла лише одним. П'ять подвійних помилок за сет і рахунок 6:3 на користь японки.

Не можна сказати, що Костюк суттєво стала грати краще в партії №2, проте – стабільніше. Українка впевнено відіграла єдиний брейк Хібіно та забрала два гейми на подачі японки, використавши два з двох брейк-пойнтів. 6:3 – другий сет за представницею України.

У третьому сеті боротьби не вийшло. Японка відчула біль у гомілкостопі та була змушена брати медичний таймаут за рахунку 4:1. Після паузи Нао Хібіно віддала партію без бою – 6:1.

Суперницею Костюк у 2 колі стане німкеня Юле Намієр (92), яка на старті AO-2025 здолала полььску тенісистку Маю Хвалінськую (126).

Завершальним матчем для представниць України стало протистояння 22-річної Дар'ї Снігур проти 11 ракетки світу Даніель Коллінз з США. Киянка вп'яте зустрічалася з суперницею з першої двадцятки рейтингу WTA і доволі впевнено розпочала поєдинок, розмінюючись подачами з досвідченою американкою.

За рахунку 3:3 українка зуміла забрати подачу суперниці, однак закріпити перевагу Снігур не вдалося. Коллінз перехопила ініціативу та навіть мала два сет-пойнти, однак гра перейшла в тай-брейк, де уродженка штату Флорида виявилася сильнішою.

Друга партія для Дар'ї Снігур почалася вкрай невдало – 3 поспіль програних гейми, два з яких на власній подачі. Українка намагалась скоротити відставання, забравши вже подачу Коллінз, але цього було мало. 11 ракетка світу довела справу до рахунку 5:1, де з 4 матч-пойнту все ж змогла здобути путівку в друге коло Australian Open-2025. Підсумковий рахунок – 7:6(4), 6:3.

22-річна Дар'я Снігур вчетверте зіграла на турнірах серії Grand Slam, зокрема в друге на Australian Open. Наразі найкращим показником киянки є вихід у другий раунд на US Open у 2022-му та Вімблдоні 2024 року.

У ніч з 13 на 14 січня ще дві українки розпочнуть свій шлях на Відкритому чемпіонату Австралії з тенісу. Даяна Ястремська зустрінеться з Маяр Шериф з Єгипту, а Ангеліна Калініна проведе поєдинок проти Онс Жабер з Тунісу.