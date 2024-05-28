Впевнена перемога Світоліної, прикрий виліт Калініної та передбачувана поразка Стародубцевої: другий змагальний день на Ролан Гаррос 2024

Другий день на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу приніс українським вболівальникам не менш бурхливі емоції і переживання, ніж попередній. Були як радощі від перемоги, так і прикрі розчарування.

Еліна Світоліна повільно увійшла у змагальний ритм

Після невпевненого виступу у Стразбурзі було трохи страшно дивитися, як входить Еліна в першу зустріч на Ролан Гаррос. У стартовому сеті не вистачало атлетичності, різкості, безпомилковості.

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Однак вже у другій партії Світоліна вловила свій ритм і відчуття майданчику. Вирішальним став восьмий гейм, у якому українка змогла таки взяти подачу чешки з четвертого брейк-пойнта. На третю партію 32-річну Плішкову банально не вистачило.

Тепер Світоліній протистоятиме більш молода суперниця – 21-річна француженка Діан Паррі, яка перемогла співвітчизницю Фіону Ферро, також провівши на корті три партії. Хотілося б, щоб наша тенісистка одразу ввімкнулася в поєдинок, не розраховуючи на трисетове протистояння. Еліні має вистачити майстерності та досвіду, щоб впевнено перемогти менш рейтингову супротивницю.

Ангеліна Калініна – прикра поразка у статусі фаворита

На відміну від Світоліної, Калініна виглядала в першій партії надзвичайно впевненою. Було схоже на те, що майстриня дає урок талановитій, але поки що недосвідченій учениці. Можливо, таке враження зіграло злий жарт з Ангеліною.

Головною чеснотою у грі молодої колумбійки є не техніка чи комбінаційність, а характер і впертість. Саме їх Каміла проявила у другому сеті. З восьмого гейму 22-річна Осоріо відверто спіймала кураж. Ангеліна ж банально не змогла дотиснути поєдинок за рахунку 6:5 на свою користь. Українка не реалізувала три матчболи на власній подачі. Після цього був відверто злитий тай-брейк.

Це була точка неповернення в матчі, який наша спортсменка не просто могла, але й мала вигравати. Було видно, що Ангеліна надломилася психологічно. На додаток дала про себе знати травма гомілкового м'яза правої ноги. Не хочеться думати, що це був просто привід закінчити гру, яку Калініна програла ментально.

Юлія Стародубцева – дива не сталося

У перших двох геймах здалося, що іспанка може й по силах Стародубцевій. Але, на жаль, саме в цих геймах Юлія показала весь свій потенціал. За грою обох суперниць було не дуже цікаво спостерігати після технічних і вигадливих дій Світоліної та Калініної.

У першій партії все вирішувалось в тому, хто перший виграє власну подачу, зламавши тенденцію брейків. Це зробила Букса і виграла сет 6:4. У другому Крістіна просто показала, чому входить у першу сотню рейтингу WTA, на вiдмiну вiд своєї супротивниці. На жаль, маємо визнати, що Юлія поки що не в змозі протистояти опозиції такого класу.

Підсумки двох ігрових днів на Ролан Гаррос 2024

Після першого кола в одиночній жіночій сітці Відкритого чемпіонату Франції маємо результат 50 на 50. На жаль, одразу три наші спортсменки залишили змагання. І якщо від Цуренко і Стародубцевої ми цього очікували, тверезо оцінюючи ігрові та функціональні спроможності тенісисток, то програш Калініної став сильним розчаруванням.

Залишається побажати більше впевненості нашим дівчатам, що продовжують виступ на поточному Гренд Слемі. Тим паче, що і в Ястремської, і у Костюк, і у Світоліної суперниці, яких не тільки можна, але й потрібно долати. Сподіваємося, що наші найкращі тенісистки відчули специфіку паризької глини, вловили змагальний ритм і відчувають достатньо сил для тривалого турнірного шляху.